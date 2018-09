Samantha is dood, maar haar strijd tegen taaislijmziekte gaat door

Er kwamen net geen honderd mensen vanmiddag naar Vlissingen. Toch was de wandeling die zij maakten over de boulevard volgens betrokkenen indrukwekkend. Vooral omdat ze een lege rolstoel meenamen, waarin de organisatrice van de tocht tegen taaislijmziekte had moeten zitten: Samantha Eising. Maar ze was er niet. Ze overleed onlangs op 27-jarige leeftijd aan de ziekte.

Eising was vier jaar geleden initiatiefneemster van de jaarlijkse wandeltocht Outrun CF. Taaislijmziekte (of cystic fibrosis) is een ongeneeslijke, erfelijke aandoening die ertoe leidt dat allerlei afvalstoffen niet goed afgevoerd kunnen worden. In Nederland zijn er ruim 1500 mensen die de ziekte hebben. De gemiddelde levensverwachting voor een CF-patiƫnt is ongeveer 40 jaar. Met de Outrun CF wilde Eising geld inzamelen voor het onderzoek naar CF.

Net zolang dat CF staat voor Cure Found

Eising was heel actief tegen 'haar' ziekte. In 2013 schreef ze het boek Adembenemend, waarin ze vertelt dat artsen een groot deel van haar leven dachten dat ze astma had. Het gezin verhuisde in 2003 van Groningen naar Vlissingen om de 'astma' met zeelucht te stabiliseren. Pas in een ziekenhuis in Antwerpen kwamen artsen erachter dat ze leed aan de erfelijke ziekte. Dat was in 2011.

Een paar weken geleden kreeg Samantha Eising het bericht dat ze nog maar een paar weken te leven had. Toch riep ze in een video op Omroep Zeeland op om mee te doen aan de vierde editie van Outrun CF. "Nu ik er dit jaar niet bij ben, moet het wel gewoon doorgaan. Net zolang totdat CF staat voor Cure Found", aldus Eising.

De opbrengst van de wandeling van vanmiddag wordt later bekendgemaakt.