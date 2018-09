Week in beeld: Glennis in finale, Filipijnen en orkaan Florence

Deze week stond onder meer in het teken van Glennis Grace die de finale haalde in America's Got Talent. Het was nog even spannend, want Grace werd door de Amerikaanse tv-kijkers niet meteen naar de finale gestemd. Uiteindelijk redde ze het toch. De finale is in de nacht van dinsdag 18 september (Nederlandse tijd).

In de VS raasde Orkaan Florence met vernietigende kracht over de Amerikaanse staten North en South Carolina. Zeker vijf mensen zijn om het leven gekomen. Bijna 750.000 mensen hebben geen elektriciteit. Het natuurgeweld zal waarschijnlijk nog dagen aanhouden.

Verder herdacht Amerika de aanslagen van 9/11. En werd de eerste editie van The Voice Senior gewonnen door de 69-jarige Jimi Bellmartin uit Vught.

Dat en meer in de week in beeld.