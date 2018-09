Buurman filmt achtervolging onguur trio in Berkel-Enschot

Tegen Omroep Brabant vertelt hij hoe het verderging. "Ze gingen naar een parkeerplaats waar ze hun auto - met Frans kenteken - hadden geparkeerd. Ik ben ongegeneerd dwars over de afrit de parkeerplaats op gereden. De bestuurder wilde wegrijden en ik dacht: dat gaat je niet lukken. Maar daar had hij uiteindelijk toch weinig moeite mee. Hij ramde de voorkant van mijn auto, neus tegen neus. Toen had hij nét genoeg ruimte om er aan de zijkant langs te kunnen. Hij heeft ook nog de zijkant en de achterkant van mijn auto kapot gereden. Daarna zijn we allebei de snelweg A58 op gegaan. Intussen belden wij 112."

Op de snelweg stond op dat moment een file. "Daarop gingen de drie verdachten de vluchtstrook op en ik dus ook. Maar toen ging iemand - die vindt dat je niet over de vluchtstrook moet rijden - met zijn auto voor me stilstaan. De inbrekers zijn bij Goirle van de snelweg afgegaan. Ik was ze kwijt."

De auto is later op de avond teruggevonden in Tilburg. Volgens een getuige renden de verdachten daar opnieuw weg. De politie verstuurde nog een Burgernetbericht waarin mensen werd gevraagd uit te kijken naar de drie. Ze zijn nog niet gevonden.