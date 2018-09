Ze knippert, kletst en kreunt: de eerste Nederlandstalige seksrobot komt

Voor sommigen kunnen de poppen en robots een uitkomst zijn, maar er zitten ook risico's aan de introductie en verdere ontwikkeling ervan. Zo zijn er zorgen over wat ze doen met de beeldvorming van vrouwen.

Veel van de poppen in de showroom hebben bijvoorbeeld een pornografisch voorkomen. Buitenproportioneel grote billen en borsten, dikke openstaande lippen en korte strakke jurkjes met veel decolleté. Op een van de folders staat "ze zegt nooit nee".

Kindsekspoppen

Er zijn ook poppen die Van der Voort niet verkoopt, zoals kindsekspoppen. De vraag is of dit soort poppen en robots ongewenst gedrag zoals seks met kinderen ontmoedigen, of juist normaliseren en de drempel verlagen om het 'in het echt' te doen.

Om daar achter te komen is degelijk wetenschappelijk onderzoek nodig. En dat is in dit soort gevallen vaak ingewikkeld, legt Aimee van Wynsberghe uit. Ze is universitair docent aan de TU Delft en president van de Responsible Robotics Foundation (RFF). Afgelopen jaren heeft ze zich verdiept in ethische vraagstukken rond seksrobots.

"Voor goed wetenschappelijk onderzoek zou je in dit geval een controlegroep en een experimentgroep nodig hebben. Met kindpoppen, kinderen en pedofielen in beide groepen. En dan zou je kijken of ze vaker of minder vaak de kinderen misbruiken als ze de poppen gebruiken. Dat is ongelooflijk onethisch om te doen."