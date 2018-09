'Vaticaan op punt China ongekende religieuze invloed te geven'

Het Vaticaan staat op het punt China ongekende invloed te geven. In ruil voor erkenning van de paus als leider van de katholieke kerk, mag China in de toekomst zelf bisschoppen benoemen, zeggen bronnen dicht bij de onderhandelingen tegen The Wall Street Journal.

Dat China zoveel invloed krijgt, is bijzonder. In de Rooms-Katholieke Kerk is de paus de enige die bisschoppen kan benoemen. Hij kan een Chinese bisschopsbenoeming nog wel tegenhouden door zijn veto uit te spreken. Maar volgens de Amerikaanse krant wordt de vacature dan niet met een andere kandidaat opgevuld.

De paus zou verder bereid zijn zeven Chinese bisschoppen te erkennen, die nu werken zonder goedkeuring van het Vaticaan. In China zijn er naar schatting 12 miljoen katholieken.

Vijandig

Het communistische China staat van oudsher vijandig tegenover religies en beschouwt ze als "opium voor het volk". Toen de Communistische Partij in 1949 aan de macht kwam werd de Rooms-Katholieke Kerk verboden.

De pauselijke ambassadeur werd in 1951 naar Hongkong verdreven, om zich een jaar later in Taiwan te vestigen. Als onderdeel van de ophanden zijnde deal stuurt het Vaticaan weer een nuntius naar China, die de paus gaat vertegenwoordigen.

Kerken gesloopt

Chinezen mogen weer katholiek zijn, maar de religie staat onder scherp toezicht van de overheid. De laatste tijd staan katholieken, net als de Oeigoerse moslimminderheid, onder grote druk. Recent zijn op verschillende plekken in China katholieke kerken gesloopt, volgens China omdat het illegale bouwwerken zijn. Ook worden katholieke nieuwsuitingen gecensureerd.

Tegelijk met het nieuws over het akkoord tussen het Vaticaan en Peking schrijft Channel News Asia dat ook een kerk in Puyang mogelijk wordt gesloopt.

De toenadering van het Vaticaan en China wordt met argusogen bekeken. Critici binnen de kerk vinden dat paus Franciscus een hoge prijs betaalt voor de deal. Volgens een commentaar in The Wall Street Journal valt nog maar te bezien of hij echt invloed krijgt.