Beyoncé + Jennifer Lopez + Hans Klok = schlagerkoningin Helene Fischer

Ze wordt de koningin van schlagerpop genoemd: de Duitse Helene Fischer. Vanavond treedt ze op in het Gelredome in Arnhem en die show is stijf uitverkocht. Op 6 april dit jaar was de kaartverkoop en in een kwartier waren alle 27.000 kaartjes vergeven.

"De shows van Helene Fischer zijn gewoon fantastisch", zegt Radio 2-dj Rutger Radstaake. Hij is één van de gelukkigen die er vanavond bij is. "Het is een en al vuurwerk, bij ieder nummer draagt ze een ander pakje. En van die Hans Klok-achtige taferelen: wind van ventilatoren en dat haar dat dan zo lekker wappert."