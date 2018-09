Voicewinnaar Jimi: 'Dit is het leven van een ster, hè!'

Het leven van Jimi Bellmartin (69) staat op zijn kop. Gisteravond won hij de eerste editie van The Voice Senior. Toen hij laat in de nacht thuiskwam in Vught, kon hij zijn auto niet kwijt omdat de straat volstond met mensen met spandoeken. En nu zit hij na een heel korte nacht een beetje beduusd thuis terwijl bekenden en onbekenden hem feliciteren.

"Het begint nu pas een beetje tot me door te dringen", vertelt Bellmartin enigszins schor bij Omroep Brabant. "Het is wel heftig. Het was al een drukke week, maar dit zijn allemaal leuke, on-ge-lo-fe-lij-ke dingen."

Eerlijk gezegd had Bellmartin niet op zijn overwinning gerekend. "Ik dacht dat zangeres Noble er met de titel vandoor zou gaan. Het is tenslotte tv en mensen willen misschien drama. Wendy van Dijk hield mijn hand vast. Toen zag ik Gordon opspringen en dacht ik: wat gebeurt hier allemaal? Ik was helemaal weg. Toen zei Wendy mijn naam. Ik dacht: Hè? Ik was in shock!"

Er zal nog wel een feestje zijn

Toen Bellmartin uren na de uitzending van The Voice Senior zijn straat in Vught inreed, keek hij zijn ogen uit. "Er stonden allemaal mensen voor de deur. Met spandoeken en vlaggen... De parkeerplaats stond helemaal vol, we konden zelf niet parkeren. Ik dacht: o, er zal nog wel een feestje zijn, haha. Dus we gingen nog wat later slapen."

Omdat hij heeft gewonnen, mag Bellmartin een album opnemen en optreden in de Ziggo Dome in Amsterdam. "Ik ben daar wel eens geweest, maar dat was bij een concert van Doe Maar", lacht hij. Straks komen mensen naar de zaal voor hem. "Ja... dat is ongelofelijk."

Maar eerst vandaag nog even doorkomen. Vanavond treedt de Vughtenaar op op een al gepland concert in Paradiso in Amsterdam. "Maar dat is óók een feestje. Dit is het leven van een ster, hè!"