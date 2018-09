Gewonde bij brand in ziekenhuis Roermond

Op de afdeling spoedeisende hulp van het Laurentius Ziekenhuis in Roermond is brand uitgebroken. De brand is inmiddels meester, maar de hele begane grond staat volgens een woordvoerder vol rook. Een persoon is gewond geraakt.

De hulpdiensten hebben de begane grond van het ziekenhuis, waar de spoedeisende hulp zit, ontruimd. Volgens een woordvoerder is dat voor de rest van het ziekenhuis niet nodig. Ook hoeven er geen patiƫnten uit het ziekenhuis gehaald te worden.

Het is niet duidelijk waardoor de brand is uitgebroken. De brandweer gaat de begane grond ventileren.