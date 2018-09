Rechters: onverstandig om verdachte verplicht te laten verschijnen

De Raad voor de rechtspraak ziet niets in het plan van minister Dekker voor Rechtsbescherming, om verdachten van ernstige misdrijven verplicht bij een strafzitting te laten verschijnen als een slachtoffer gebruikmaakt van zijn of haar spreekrecht.

Dekker denkt dat de aanwezigheid van de verdachte ertoe kan bijdragen dat een slachtoffer zich serieus genomen voelt, maar de Raad voor de rechtspraak vindt het plan niet verstandig.

De Raad zegt de "ontwikkeling om de positie van het slachtoffer in het strafproces te versterken" een goed idee te vinden, maar dat de zogenoemde verschijningsplicht niet altijd in het belang is van het slachtoffer en indruist tegen het uitgangspunt dat een verdachte onschuldig is tot een rechter anders heeft beslist.

Alvast 'straffen'

"Het spreekrecht is niet bedoeld om het slachtoffer in de gelegenheid te stellen een verdachte de les te lezen en alvast te 'straffen'", schrijft voorzitter Frits Bakker van de Raad in een advies aan de minister. "Maar bovenal is niet gezegd dat het slachtoffer het direct toespreken van de verdachte op prijs stelt. Ook is niet gezegd dat alle slachtoffers willen spreken in aanwezigheid van de verdachte."

Bovendien kan een rechter nu ook al besluiten dat een verdachte verplicht bij de zitting moet zijn. "Dit stelt de rechter in staat maatwerk te leveren. Een verschijningsplicht is daarom niet alleen onwenselijk, maar ook overbodig", vindt de Raad.

Uitgangspunten

Mocht de minister de verschijningsplicht toch doorzetten, dan wil Bakker dat de rechter bepaalt welke gevolgen het voor een verdachte heeft als deze niet verschijnt. Dat moet uitdrukkelijk in de wet komen te staan. "De Raad verwacht dat de gerechten daar samen uitgangspunten voor zullen ontwikkelen."