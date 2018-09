'Zolang er angst en hebzucht bestaat zullen er crises zijn'

Eerder deze week keken wij met drie verhalen terug op de crisis:

Zo legden we in verhaal een uit hoe banken in Amerika verkochten en massaal belegden in brakke hypotheken. Toen steeds meer huiseigenaren de hypotheek niet meer konden aflossen, leden banken enorme verliezen. Banken waren onderling nauw met elkaar verknoopt en vertrouwden elkaar niet meer. De geldkranen werden dichtgedraaid waardoor banken droogliepen. De grote Amerikaanse zakenbank Lehman ging failliet. Als dominostenen vielen daarna banken in Amerika en Europa om, zoals ABN Amro en ING.

Het hele verhaal lees je hier.

In verhaal twee keken we terug op de financiële storm die in 2008 over Nederland trok en enorme schade veroorzaakte. Banken en verzekeraars moesten met miljarden van de staat overeind gehouden worden. De economie stortte in een diepe recessie, twee keer zelfs, een dubbele dip. Op de beurs verdampten enorme bedragen, pensioenfondsen kwamen in de problemen, de bouw viel stil, honderdduizenden verloren hun baan.

Klik hier voor dat verhaal.

In de laatste van de drie verhalen gaan we in op de vraag wat we uiteindelijk geleerd hebben van de crisis. Banken staan er sterker voor dan tien jaar geleden. Regels en toezicht zijn aangescherpt. We hebben ervan geleerd, maar een crisis kan toch zomaar weer opduiken. Tien jaar geleden zagen maar heel weinig mensen de crisis aankomen.

Hier verhaal drie uit de serie.