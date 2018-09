Orkaan Florence zwakt af, maar gevaar blijft

Florence is inmiddels geen orkaan meer, maar een tropische storm. In de staat North Carolina, aan de oostkust van de VS, zijn er ten minste vijf doden gevallen. Een moeder en een kind kwamen om het leven doordat in de stad Wilmington een boom op hun huis viel.

Verder werd een man omvergeblazen en een andere man werd geëlektrocuteerd, toen hij in de regen bezig was met een generator. Een vrouw overleed thuis aan een hartaanval. De hulpdiensten konden niet op tijd bij haar komen door omgevallen bomen.

Dat Florence inmiddels geen orkaan meer is, betekent niet dat het gevaar geweken is. Integendeel. "De storm is minder hevig", zegt correspondent Wouter Zwart vanuit Wilmington in het NOS Radio 1 Journaal. "De vorige nacht moest ik mij vasthouden aan een pilaar. Maar het gevaar is niet weg. Er valt hier meer regen dan Nederland in een jaar te voortduren krijgt. En daar merken we de gevolgen van hier."

Stormvloed

Momenteel is het in North Carolina eb. Zwart: "We zien voor het eerst weer parkeerterreinen en gebouwen. Maar pas op hè: het is een grote fout om nu terug naar het gebied te gaan. Omdat de storm zo langzaam voortbeweegt, krijgen we over een uur of zes weer stormvloed. En dan stroomt alles weer heel snel onder."

De vrees bestaat dat grote rivieren in het gebied gaan overstromen. "Mijn hotel staat pal naast een belangrijke rivier. Bij de vorige vloed was het kantje boord", zegt Zwart. "Bij de volgende stormvloed hebben we hier denk ik minder geluk."

Reddingswerk

In het hele gebied zijn reddingswerkzaamheden aan de gang. In de plaats New Bern werden honderden mensen verrast door een rivier die overstroomde. Zo'n 140 mensen zitten daar nog vast.

"En het gaat niet overal even soepel", zegt Zwart. "In Myrtle Beach, in de staat South Carolina, is het reddingswerk stilgelegd omdat het te gevaarlijk werd vanwege de harde wind. De helikopters konden daar bijvoorbeeld niet opstijgen. Maar het is een 'positief' teken dat er nog 'maar' vijf doden zijn gevallen. Dat heeft te maken met de voorbereiding."

"Het Amerikaanse bureau voor rampenbestrijding, de FEMA, heeft veel mensen en geld beschikbaar gesteld om mensen vooraf te waarschuwen: ga weg of bereid je goed voor. Het is iets te vroeg om echte conclusies te werken, maar dat werk van de FEMA heeft geholpen om hogere dodenaantallen te voorkomen."