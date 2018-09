Wekdienst 15/9: grootste schoonmaakactie ooit en bijeenkomst school Roermond

En dan nog even dit:

Een bruidspaar uit Heerhugowaard zag de huwelijksdag in het water vallen toen bleek dat de trouwambtenaar in de verkeerde plaats stond. Het stel wilde trouwen in Capelle aan den IJssel in Zuid-Holland; de ambtenaar stond honderd kilometer verderop in Kapelle in Zeeland.

Beide partijen hadden elkaar van tevoren alleen aan de telefoon gesproken. De trouwambtenaar had toen niet goed begrepen welke locatie de bedoeling was. Er is nu een nieuwe datum afgesproken voor de bruiloft, in Capelle aan den IJssel.

Fijne dag!