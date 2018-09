Prinsjesdag zou beter Parlementsdag kunnen heten

Hoogleraar parlementaire geschiedenis Carla van Baalen en haar collega Jan Ramakers hebben de ontwikkeling die Prinsjesdag in de loop der tijden heeft doorgemaakt in kaart gebracht. Ze stellen vast, dat er sinds 1815 "op het eerste gezicht in het ritueel van Prinsjesdag niet zo heel veel veranderd is", maar geven aan dat deze schijn bedriegt.

Het Prinsjesdag-beeld dat een machtige koning komt vertellen wat er te gebeuren staat, klopt al lang niet meer. De werkelijkheid is dat hij 'slechts' te gast is in een gezamenlijke vergadering van de Eerste en Tweede Kamer. De Troonrede die hij daar mag/moet uitspreken is niet door hem, maar door de ministers geschreven.

Zodra diens eerbiedig aangehoorde rede geklonken heeft, komen politici van Zijne Majesteits regering en oppositie uit de coulissen van de Ridderzaal te voorschijn. Zij fileren de koninklijke woorden. Het politieke handwerk van de gekozen volksvertegenwoordigers, die in het land de dienst uitmaken, bepaalt de uitkomst van Prinsjesdagplannen.

Spagaat

Carla van Baalen en Jan Ramakers wijzen op "de spagaat" waarin de constitutionele monarch tegenwoordig verkeert en menen dat Prinsjesdag dit mooi illustreert. Ze schrijven: "De functie van de koning is ingebed in een democratisch bestel, maar van tijd tot tijd moet ook het sacrale karakter van het koningschap worden benadrukt."

Op Prinsjesdag krijgt de sacrale kant van de koning ruimte en op Koningsdag wordt "de gewoonheid" van de koning en de "geringe afstand tussen vorst en onderdaan" geaccentueerd. Maar in allebei de gevallen moet je een beetje door de 'kleren van de koning' heen kijken.