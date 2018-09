'Vernietigende' orkaan treft Filipijnen en 'verliest niet aan kracht'

Mangkhut is aan land gekomen op Luzon, het grootste eiland in het noorden van de Filipijnen. In de gebieden daar wordt veel rijst en maïs verbouwd, boeren houden rekening met grote financiële schade. Duizenden inwoners overnachten in tijdelijke schuilplaatsen.

De verwachting is dat windstoten snelheden van 255 kilometer per uur kunnen bereiken. "Het droevige is dat de orkaan nog steeds niet aan kracht verliest", zegt een woordvoerder van de autoriteiten tegen de nieuwssite The Philippine Star. "We hopen dat iedereen een veilig onderkomen heeft gevonden."