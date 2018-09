Kerncentrale Borssele vanaf morgen weer in bedrijf

De kerncentrale in Borssele wordt weer opgestart. Als alles goed gaat, levert eigenaar EPZ morgenochtend weer stroom aan het net, meldt Omroep Zeeland. De centrale ligt al ruim een maand stil.

Op 4 augustus was er een storing in het reactorbeveiligingssysteem en sindsdien werkt de kerncentrale niet. In eerste instantie meldde EPZ dat alles snel weer zou werken, maar dat pakte anders uit. Na een inspectie bleek er meer aan de hand te zijn. Door de storing raakte een koelpomp beschadigd.

10 miljoen euro

Eerder maakte Omroep Zeeland bekend dat de uitval van de kerncentrale in Borssele na een maand zeker 10 miljoen euro had gekost.

Nu is de schade als gevolg van de storing gerepareerd. "We zijn bezig met het opstarten. We verwachten dat we morgen weer aan het net zitten", laat een woordvoerder van EPZ weten.

In Nederland is niemand direct afhankelijk van de energie die in de kerncentrale wordt opgewekt. EPZ levert de stroom aan de vrije energiemarkt.