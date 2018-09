'Ongenode bruut' Florence eist levens in North Carolina

Niet zozeer de wind - Florence is inmiddels afgezwakt tot een categorie-1-orkaan (windstoten van maximaal 120 kilometer per uur) - maar de hevige regenval en stormvloed die de orkaan veroorzaakt, veroorzaken de grootste problemen.

Meteorologen voorspellen dat er in twee of drie dagen een hoeveelheid regen naar beneden komt die normaal gesproken valt in acht maanden.

Jim Trogdon, de minister van transport van North Carolina, zegt dat het gebied tussen de steden Wilmington en Charlotte mogelijk te maken krijgt met overstromingen die eens in de duizend jaar voorkomen. Ook is er vrees voor landverschuivingen en modderstromen.

'We komen jullie halen'

Sinds vanochtend zijn er honderden mensen geëvacueerd in de getroffen gebieden. Bijvoorbeeld in de stad Jacksonville, waar het dak van een hotel instortte. In de stad New Bern wachtten 150 mensen op reddingswerkers. "We komen jullie halen", liet de stad weten via Twitter.

In de gemeente Pender konden hulpdiensten vanwege onbegaanbare wegen niet komen bij een vrouw die een hartaanval had gekregen, waarna ze overleed.

Honderdduizenden huishoudens zitten zonder stroom. Er zijn 20.000 mensen gevlucht naar 157 noodonderkomens in North Carolina. Vanwege de orkaan zijn in het zuidoosten van de VS vandaag 2100 vluchten geannuleerd