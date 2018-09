Moeder had vermoorde broertjes Aruba met eigen leven moeten verdedigen

De moeder van de twee zwaar mishandelde en vermoorde jongetjes Rishandro en Roshandrick op Aruba moet drie jaar de cel in. De rechter in Oranjestad legde Richeila F. een jaar minder op dan geëist.

Na het uitzitten van haar straf moet F. zich via de reclassering onder begeleiding stellen van een psycholoog of psychiater. Op Aruba is met ongeloof en boosheid gereageerd op de uitspraak, die men veel te laag vindt.

Eerder legde de rechter Gabriel M., de stiefvader van de twee jongens, vijftien jaar cel en tbs op. Dat was voor het eerst; Aruba heeft geen tbs-faciliteiten.

Eind november vorig jaar overleed de 5-jarige Rishandro na stelselmatig zwaar te zijn mishandeld. Na zijn dood bleek dat zijn 3-jarige broertje Roshandrick al maanden werd vermist. De stiefvader bekende een paar dagen na zijn arrestatie dat hij de peuter had omgebracht en begraven.

Veiligheid

De moeder van de twee broertjes hield de mishandeling door M. stil, ook al waren er volgens de rechter voldoende mogelijkheden om dat te melden. De rechtbank zegt dat ze de risico's van haar gewelddadige partner kende en geen hulp heeft gezocht. Zij heeft zich onvoldoende ingespannen om haar kinderen in veiligheid te brengen.

Zo liet zij haar kinderen alleen achter bij Gabriel M., met alle risico's van dien. De rechtbank gaat ervan uit dat de moeder, zeker na de dood en verdwijning van Roshandrick, wist waartoe haar partner in staat was. In het oordeel zegt de rechter dat op de moeder de taak rustte om het leven van haar kinderen te beschermen, zo nodig ten koste van haar eigen leven en veiligheid.

De rechter heeft bij het bepalen van de strafmaat wel de moeilijke omstandigheden waarin Richeila F. verkeerde meegenomen.

Wijdverbreid

Het verhaal van de twee mishandelde en vermoorde broertjes staat niet op zichzelf. Kindermishandeling is wijdverbreid op het eiland. Naar schatting een op de vijftien kinderen op Aruba heeft te maken met huiselijk geweld, seksueel misbruik, mishandeling of verwaarlozing.

Het is een schatting, want een meldcode voor kindermishandeling ontbreekt op het eiland. Kort na de ontdekking van de dood van de twee broertjes stelde de premier dat zo'n meldcode er moest komen. Maar een jaar later is er nog geen wetsvoorstel ingediend. Wel is het aantal meldingen van misbruik het afgelopen jaar vervijfvoudigd.