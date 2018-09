Inspectie treft schikking met weduwe huisarts Tuitjenhorn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft excuses aangeboden aan de weduwe van huisarts Tromp uit Tuitjenhorn. Ook is er een financiële regeling getroffen. Dat schrijft minister De Jonge van Volksgezondheid aan de Tweede Kamer.

Tromp pleegde in oktober 2013 zelfmoord nadat hij op non-actief was gesteld door de inspectie. Die strafte hem omdat hij twee maanden eerder een terminaal zieke patiënt een ongebruikelijk hoge dosis morfine had gegeven. De patiënt overleed daaraan. De Raad van State oordeelde jaren later dat Tromp niet geschorst had mogen worden.

"De zeer trieste afloop is nooit de uitkomst geweest die de inspectie had voorzien", zegt De Jonge. "Wat er gebeurd is, heeft ook de inspectie zeer aangegrepen."

De advocaat van de weduwe bevestigt dat er overeenstemming is over de financiële afwikkelingen en dat de zaak hiermee is afgedaan.