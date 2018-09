Wat hebben we eigenlijk geleerd van de crisis?

Keurmeesters

Kredietbeoordelaars, de keurmeesters op de schuldenmarkt, spelen ook een rol in de crisis. De big three, Standard & Poor's, Moody's en Fitch Ratings, maken zo'n beetje de dienst uit en hebben 90 procent van de markt in handen.

Ratingagencies beoordelen de kredietwaardigheid van banken, bedrijven en overheden en geven leidraad aan banken en beleggers. Een hoge rating suggereert dat een schuldpapier veilig en betrouwbaar is en bepaalt de prijs en de rente. In de crisis bleken ze soms verkeerde ratings afgegeven te hebben. Solide hypotheekbeleggingen bleken giftige rommelhypotheken te zijn.

De roep om meer en andere kredietbeoordelaars klinkt wel, maar heeft tot nu toe weinig nieuwe spelers opgeleverd.

Hypotheek

Aan de consumentenkant is er ook het nodige geleerd en veranderd. De spielerei met hypotheken als beleggingsinstrument is voorbij. De leenvoorwaarden zijn aangescherpt. Er moet afgelost worden in plaats van alleen maar rente betalen over de schuld. Geen hypotheek boven de waarde van het huis en ook geen overwaarde opnemen voor leuke dingen. Kortom, een hypotheek is om te wonen, niet om te speculeren.

De schuldcultuur moet sowieso veranderen. Aflossen dus, ook omdat we in de EU de burgers zijn met de hoogste schulden.

ECB

Centrale banken hebben een belangrijke rol gespeeld in de crisis en kun je beschouwen als de reddende engelen. De rol van de ECB is significant groter en sterker geworden, zowel in het monetair beleid als in het toezicht.

Bij de bankencrisis zorgde de ECB voor voldoende liquiditeit zodat banken bleven functioneren. In de eurocrisis werden landen overeind gehouden en de euro gered met een overdonderende geldpolitiek. Een ongekende opkoop van schulden voor meer dan 2500 miljard euro, gratis geld voor banken en nul procent rente bluste de crisis en zette Europa weer op de benen.