Oud-campagneleider Trump werkt mee aan Rusland-onderzoek

Paul Manafort, de oud-campagneleider van president Trump, is bereid om mee te werken aan het Rusland-onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. Zijn toezegging is onderdeel van een akkoord dat Manafort met justitie heeft gesloten, in ruil voor verlichting van aanklachten tegen hem.

De rechtszaak die justitie tegen hem in voorbereiding heeft, heeft niets te maken met zijn campagnewerk voor de president. De kwestie draait om zijn werkzaamheden als politiek adviseur en lobbyist voor pro-Russische partijen in Oekraïne, nog voor hij voor Trump aan de slag ging.

Manafort verdiende daar naar verluidt miljoenen mee. Hij werkte onder meer voor de pro-Russische president Viktor Janoekovitsj, maar zou zijn werkzaamheden niet correct hebben geregistreerd.

Samenzwering

Het Amerikaanse OM verdenkt hem onder meer van samenzwering tegen de Verenigde Staten en samenzwering om de rechtsgang te belemmeren. Manafort heeft nu schuld bekend aan deze twee aanklachten.

In de schikking is verder afgesproken dat de Amerikaanse overheid zijn huizen in New York, in the Hamptons en in Virginia, geld en levensverzekering in beslag zou kunnen nemen.

Witte Huis

Het Witte Huis zegt in een reactie dat het akkoord absoluut niets te maken heeft met de presidentsverkiezingen van 2016. Speciaal aanklager Robert Mueller onderzoekt of er bij die verkiezingen sprake was van Russische beïnvloeding, wat president Trump ontkent. Zondag werd bekend dat vicepresident Pence bereid is om te praten met Mueller.

Oud-campagneleider Manafort werd eind vorige maand in een andere zaak al schuldig bevonden aan belastingfraude, bankfraude en het wegsluizen van geld naar een buitenlandse rekening.