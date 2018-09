Mbo-docent krijgt 5 procent meer salaris

Na anderhalf jaar onderhandelen tussen onderwijsbonden en werkgevers is er een nieuwe cao voor de 55.000 leraren en ander onderwijspersoneel in het mbo. Ze krijgen een structurele loonsverhoging van 4,9 procent. Ook zijn er afspraken gemaakt over verlaging van de werkdruk.

De cao heeft een looptijd van bijna twee jaar. Naast de salarisverhoging krijgen de leraren volgende maand, in januari 2019 en in januari 2020 een eenmalige uitkering. Bij elkaar is dat 2,7 procent van het jaarsalaris.

Loek Schueler, voorzitter van CNV Onderwijs, is tevreden over het resultaat. "Het is goed dat er na stevige onderhandelingen - naast extra salaris - concrete oplossingen liggen voor de werkdruk. Waarbij leraren meer regie en ruimte krijgen. Voor starters, maar zeker ook voor docenten die al jaren hard werken op het mbo."

Docenten die in het mbo starten, krijgen bijvoorbeeld meer tijd om zich in te werken. De eerste twee jaar is voor elke starter per jaar 100 uur beschikbaar voor inwerkactiviteiten. "Dat moet en zal bijdragen aan meer werkplezier", denkt Schueler.

Trots

Ook de werkgevers zijn content. "Trots op dit resultaat", zegt Frank van Hout van de MBO Raad. "Met deze afspraken kunnen werkgevers en werknemers de komende periode verder werken aan een nog beter mbo."