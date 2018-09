Jeugddetentie voor bedreigen burgemeester Laarbeek

Een 19-jarige Syriër uit de Brabantse gemeente Laarbeek is veroordeeld tot jeugddetentie omdat hij de burgemeester met de dood heeft bedreigd. Hij riep vorig jaar tegen burgemeester Van der Meijden dat hij hem dood zou maken.

In december vorig jaar had de Syriër een gesprek met de burgemeester in de hal van het gemeentehuis. Van der Meijden wilde de jongen een locatieverbod opleggen omdat hij "ontoelaatbaar gedrag" vertoonde bij een overleg over zijn huisvestingsproblemen. De verdachte was het daar niet mee eens. "Ik kom hier niet meer binnen, ik kom jou wel tegen op straat" en "ik maak jou dood", zei hij tegen de burgemeester.

Angst

De bedreiging heeft grote indruk gemaakt op de burgemeester en dat is bij de uitspraak meegewogen, zegt de rechtbank. "Het heeft bij hem en zijn naasten gevoelens van angst en onveiligheid opgeroepen." De bedreiging zou ook hebben geleid tot onrust in de buurt.

De rechtbank houdt er wel rekening mee dat de bedreiging eenmalig is geweest en veroorzaakt werd door persoonlijke problemen.

Jeugddetentie

De rechtbank vindt dat de man onder het jeugdstrafrecht moet vallen. Uit onderzoeken van een psychiater en psycholoog is gebleken dat de man een verstandelijke beperking heeft. Hij functioneert als een jongere en krijgt daarom twaalf weken jeugddetentie, waarvan tien voorwaardelijk.

Burgemeester Van der Meijden gaf aan Omroep Brabant een korte verklaring na de uitspraak. "Over de rechtszaak wil ik enkel uitspreken dat ik hoop dat er adequate hulp wordt geboden. Dat lijkt me zeker nodig."