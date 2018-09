Huisarts Maarten B. nu ook verdacht van ontucht met patiënten

Een 38-jarige huisarts uit Leiden wordt verdacht van ontucht met zeven patiënten. Het Openbaar Ministerie heeft dat bekendgemaakt in een zitting tegen de man, die al werd verdacht van het betasten van kinderen in de privésfeer en het bezitten en maken van kinderporno.

De ontucht met de patiënten kwam tijdens het onderzoek naar Maarten B. naar voren uit filmpjes die hij in het geheim maakte in de behandelkamer. Dat gebeurde in de praktijk in Amstelveen waar hij als invalhuisarts werkte.

Volgens het OM betastte B. zijn patiënten op een manier die niet medisch noodzakelijk was. De betrokken personen zijn op de hoogte gesteld. Ze hebben aangifte gedaan.

Dochter

Maarten B. werd vorig jaar opgepakt, nadat ouders van een minderjarig meisje aangifte hadden gedaan. Hij zou vier zeer jonge meisjes hebben betast, onder wie zijn eigen dochter. Tijdens een van de zittingen heeft hij gezegd dat hij het zich niet meer kan herinneren.

In het onderzoek zijn de telefoon en computer van de huisarts in beslag genomen. Daar werden filmpjes gevonden uit de behandelkamer. Het OM vindt dat het bij achttien filmpjes gaat om het bezit en maken van kinderporno, meldt Omroep West.