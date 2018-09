Grapperhaus: politie-cao gaat ook over herstel van vertrouwen

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat zich persoonlijk inzetten voor het herstel van vertrouwen van politieagenten in de eigen organisatie. Dat is, naast het financiële deel, een van de afspraken uit het vandaag gesloten cao-akkoord met de politie. "En ik ga ook persoonlijk meewerken aan het op de rit zetten van de Nationale Politie", zegt Grapperhaus.

Ook de werkdruk was een belangrijk onderwerp voor de politiemensen. Op dat gebied heeft Grapperhaus naar eigen zeggen doorslaggevende toezeggingen gedaan. Verder was er eerder al 58 miljoen euro extra vrijgemaakt die de komende jaren worden verdeeld tussen de wijkagenten en de recherche.

Grapperhaus begrijpt dat een van de eisen van de bonden een vervroegd pensioen was. "Politiemens zijn is echt een stevig beroep", zegt hij. "Maar op dit moment alleen bij de politie met vervroegd pensioen gaan kan niet, want dat vergt een maatschappijbrede discussie." Het blijft wel een gespreksonderwerp tussen de minister en de bonden.

Toekomst organisatie

Korpschef Akerboom, de hoogste baas bij de politie, spreekt van een akkoord met perspectief. Dat de onderhandelingen heel lang hebben geduurd vindt hij achteraf niet erg. "Het heeft veel tijd en energie gekost, maar de gesprekken gingen over de toekomst van onze organisatie en niet alleen over geld."

De ongeveer 65.000 politiemensen krijgen er in drie jaar 8 procent loon bij en twee keer een eenmalige uitkering van 400 euro. Ook krijgen ze meer zeggenschap over hun rooster. Er zijn afspraken over het terugdringen van de werkdruk en er moet meer duidelijkheid komen over doorstroming naar hogere functies.

Premier Rutte spreekt van een mooi resultaat en denkt dat de politiemensen door het akkoord "meer ruimte hebben om hun werk goed te doen".