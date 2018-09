Vrouw zakt in zinkgat en raakt gewond

In het Limburgse dorp Merkelbeek bij Brunssum is vanmorgen een vrouw door een stoep gezakt. Ze was met haar man aan het wandelen toen ze plotseling de grond onder haar voeten voelde wegzakken. Daarbij raakte ze gewond.

Door een lekkage is zand weggespoeld, waardoor een sinkhole is ontstaan, bevestigen de brandweer en de Water Maatschappij Limburg.

"Er is een ondergrondse lekkage geweest", zegt een woordvoerder van WML. "Daardoor was niet te zien dat er een gat zit. De vrouw is er inderdaad doorheen gezakt en is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht."