Rand Mangkhut bereikt Filipijnen, storm heeft diameter van 1000 kilometer

Er worden windstoten verwacht tot 255 kilometer per uur. De regenbuien die de orkaan meebrengt, in combinatie met de moessonregens in dit seizoen, staan garant voor intense regenval. Gewaarschuwd wordt voor overstromingen en aardverschuivingen.

Mangkhut is volgens correspondent Michel Maas net zo sterk als orkaan Haiyan, die in 2013 duizenden mensen het leven kostte. "Deze keer is in ieder geval de overheid beter voorbereid. Iedereen staat klaar, militairen, het Rode Kruis, ze zijn allemaal paraat in het gebied dat getroffen gaat worden." Ook liggen al kabels klaar om vernielde telefoon- en elektriciteitslijnen te vervangen.

Redden wat er te redden valt

Het oog van de orkaan komt waarschijnlijk aan land in de provincie Isabela, in het noordoosten van het grootste eiland Luzon. Het lucht - en scheepvaartverkeer ligt grotendeels stil.

De orkaan bedreigt een deel van de voedselvoorziening. September is de oogstmaand voor rijst en mais in de provincie Cagayan, een belangrijk agrarisch gebied waar deze gewassen veel worden verbouwd. Boeren proberen te redden wat er te redden valt van hun oogst. Het ongeveer 100 miljoen inwoners tellende land kampte al met een rijsttekort.

Hongkong

De Filipijnen worden geregeld getroffen door orkanen, zo'n twintig per jaar. De zwaarste tot nu toe was Haiyan.

Bekijk hier een video van orkaan Haiyan in 2013: