Orkaan Florence nadert kust VS: grootste zorg is het water

Orkaan Florence beweegt zich boven zee heel langzaam richting de kust van de VS en zuigt enorme hoeveelheden warm zeewater op. De tropische storm is inmiddels afgezwakt tot een categorie-1-orkaan en verplaatst zich met slechts 7 kilometer per uur. Florence zal de staten North en South Carolina en Virginia de komende dagen teisteren met regenbuien die neerslaghoogtes kunnen bereiken tot wel een meter.

In het gebied dat met Florence te maken krijgt wonen zo'n 11 miljoen mensen. In zo'n 150.000 woningen is inmiddels al de stroom uitgevallen. De verwachting is dat 1 tot 3 miljoen huishoudens straks geen elektriciteit meer hebben. De eerste straten in de kustgebieden zijn al ondergelopen.

Doordat Florence zo langzaam op de kust afgaat is de route van de orkaan steeds onzekerder. Wel is duidelijk dat het pad van de orkaan meer afbuigt naar het zuiden dan gedacht, richting beroemde kustplaatsen als Myrtle Beach in South Carolina.