Wekdienst 14/9: kort geding tegen politiestaking en dalai lama in het land

Wat heb je gemist?

In de Amerikaanse staat Massachusetts heeft een reeks gasexplosies een ravage aangericht. Volgens de autoriteiten zijn er zeker 39 branden ontstaan. Er is één dode gevallen, zeker twaalf mensen zijn gewond geraakt.

De explosies deden zich aan het eind van de middag voor in drie plaatsen ten noorden van Boston, waar in totaal een kleine 150.000 mensen wonen. Waardoor de explosies precies ontstonden, is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat er een te hoge druk op de gasleiding stond.