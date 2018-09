Noord- en Zuid-Korea openen gezamenlijk verbindingskantoor

Noord- en Zuid-Korea hebben een verbindingsbureau geopend in het Noord-Koreaanse grensdorp Kaesong. Het kantoor wordt geleid door onderministers uit beide landen. Zij zullen er wekelijks met elkaar om de tafel gaan zitten.

Het bureau, dat kan worden gezien als een soort wederzijdse ambassade, is een nieuwe stap in de verzoening tussen Noord- en Zuid-Korea. Voorheen communiceerden de landen alleen via een speciale telefoonlijn en met faxen met elkaar. Nu is direct overleg 24 uur per dag, 365 dagen per jaar mogelijk, zegt onderminister Baik Tae-hyun van Zuid-Korea.

Het openen van het bureau was een van de afspraken die de leiders van Noord-Korea en Zuid-Korea maakten tijdens hun overleg in april.