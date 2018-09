Meer zorgen over milieu in eigen omgeving

Nederlanders zijn zich tussen 2012 en 2017 meer zorgen gaan maken over het milieu in hun eigen leefomgeving, blijkt uit onderzoek van het CBS. De zorgen over het milieu wereldwijd bleven gelijk.

In 2012 was ruim 30 procent van de Nederlanders bezorgd over het milieu in hun eigen leefomgeving. Vijf jaar later was dat volgens het CBS gestegen naar bijna 49 procent. Over het milieu wereldwijd maakte zowel in 2012 als in 2017 bijna 80 procent zich zorgen.

Opmerkelijk is dat het totaal aantal bezorgde mensen gelijk is gebleven op 85 procent. De toegenomen bezorgdheid over de eigen omgeving komt doordat tegenwoordig meer mensen bezorgd zijn over zowel het wereldmilieu als het milieu in de eigen omgeving.

Verontreiniging

Het percentage Nederlanders dat van mening is dat lucht, bodem en water sterk verontreinigd zijn, steeg van 40 naar 55 procent. Vorig jaar vond 75 procent dat er veel schade is toegebracht aan de natuur; in 2012 was dat nog 59 procent.

Vrouwen maken zich iets vaak zorgen over het milieu dan mannen (88 versus 83 procent), maar zijn minder vaak bereid meer belasting te betalen om het milieu te verbeteren (31 versus 37 procent).