Erehaag bij sluiting afdeling Verloskunde Stadskanaal

De afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in het Refaja Ziekenhuis in Stadskanaal zijn vanavond definitief gesloten. Onder applaus van collega's, patiënten en gemeenteraadsleden verlieten de verloskundigen en kinderartsen het ziekenhuis om 18.00 uur. Sommige medewerkers waren in tranen.

Volgens de Treant Zorggroep is vooral het tekort aan kinderartsen zo groot dat het onmogelijk is om de afdelingen open te houden. Om dezelfde reden sluiten op 15 oktober ook de afdelingen Verloskunde en Kindergeneeskunde in het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen. Mensen in de regio's Stadskanaal en Hoogeveen moeten voortaan naar het Scheper Ziekenhuis in Emmen om te bevallen. Ze zouden ook kunnen uitwijken naar het ziekenhuis in Assen, meldt Treant op de website.

Bij het afscheid vanavond was ook een oud-patiënt aanwezig. "Mijn dochter is hier geboren en nu ben ik opnieuw zwanger. Ik had graag hier weer willen bevallen, maar dat kan nu niet meer. Ik weet nog niet waar ik nu heen ga. Ik denk Assen. En dat is dan jammer voor Treant", vertelt ze aan RTV Drenthe.

Waarom definitief?

De sluiting van de twee afdelingen is omstreden. Afgelopen maandag nog noemde Huisartsenzorg Drenthe de sluiting onacceptabel. "We snappen niet dat de afdelingen definitief gesloten worden, in plaats van tijdelijk", zei een woordvoerder. "Hiermee sluit je duizenden inwoners van Drenthe en Zuidoost-Groningen voorgoed uit van nabije zorg. En dat heeft een behoorlijke impact."

Van Dijk riep Treant op om energie te steken in het aantrekken van specialisten en die vervolgens vast te houden, zodat de afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal zo snel mogelijk weer open kunnen. Maar die oproep lijkt geen effect te hebben gehad.

Gynaecoloog Marjon Riksen is verdrietig, maar kon tegen RTV Noord ook goed nieuws melden. De laatste baby in het ziekenhuis in Stadskanaal werd geboren om 17.05 uur, een klein uur voor de sluiting. De ouders willen hun identiteit niet onthullen, maar baby en moeder maken het goed.