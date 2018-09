Noodkreet over migrantenkampen op Griekse eilanden

Negentien Griekse en internationale hulporganisaties hebben alarm geslagen over de steeds slechtere omstandigheden in de overbevolkte vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Zij roepen de Griekse autoriteiten op snel maatregelen te nemen.

In totaal verblijven er ruim 20.000 migranten op de eilanden. Meer dan 17.000 mensen zitten opeengepakt in de 'hotspots', die een capaciteit hebben voor 6000 mensen.

Onacceptabel

Vooral de situatie in Moria, het kamp op het eiland Lesbos, is volgens de hulporganisaties schandalig. De hygiënische situatie is onacceptabel, de riolering functioneert niet en er zijn lekkages. Ook is er nog steeds een tekort aan toiletten en douches.

Enkele dagen geleden heeft de gouverneur van de regio gedreigd het kamp te sluiten. Hij wil dat binnen dertig dagen de sanitaire situatie is verbeterd en dat er een einde wordt gemaakt aan de overbevolking in Moria. Na onderzoek van lokale inspecteurs werd vastgesteld dat de hygiënische situatie een gevaar is voor de volksgezondheid.

Omstandigheden

Er is een chronisch tekort aan medisch personeel in de kampen. De overheid is verantwoordelijk voor het aannemen van artsen en verpleegsters, maar velen nemen na korte tijd weer ontslag omdat ze niet onder de huidige omstandigheden willen of kunnen werken. Veel migranten kampen met medische en vooral psychologische problemen. Er zijn onderlinge vechtpartijen en vrouwen en kinderen voelen zich vaak niet veilig.

In kamp Moria verblijven volgens officiële cijfers 8789 migranten en vluchtelingen, terwijl de capaciteit rond de 3000 mensen is. In het kamp op het eiland Samos zijn gelijksoortige problemen en ook op Chios en Kos is sprake van overbevolking.

Nieuwe centra

Minister Vitsas van Migratiebeleid heeft eerder dit jaar de opening van nieuwe centra op het Griekse vasteland beloofd. Families met kinderen en andere kwetsbare groepen zouden dan van de eilanden kunnen vertrekken.

Volgens het ministerie zijn tussen half juni en begin september ruim 5000 mensen naar het vasteland gebracht. Maar bijna 8000 migranten kwamen in dezelfde periode vanuit Turkije op de eilanden aan.