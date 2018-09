Treinramp Weesp leeft nog steeds, 100 jaar na dato

Na precies honderd jaar leeft de treinramp bij Weesp nog steeds voor Vincent Ophoff. Bij het ongeluk op vrijdag 13 september 1918 kwamen 41 mensen om het leven, onder wie zijn opa. Tientallen mensen raakten zwaargewond.

"Dat verhaal is in de familie altijd iets waar we het over hadden. Vrijdag de 13e was voor ons altijd een dag waarvan we blij waren als die zonder problemen was verlopen", zegt Ophoff bij NH Nieuws.

Zijn opa zat in de bewuste trein, op weg naar zijn werk. "Hij begon die dag in de Vituskerk in Hilversum. Er was een volksmissie waarbij de paters de gelovigen op het rechte spoor probeerden te brengen, voor zover dat nodig was. Daarom wilde hij naar de mis in die ochtend en pakte hij pas om 10.10 uur de trein. Anders was hij veel vroeger op pad gegaan. Eigenlijk is hij aan zijn geloof ten onder gegaan."

De trein zat vol met dames uit Het Gooi die gingen winkelen in Amsterdam, weet Ophoff. "De reis ging prachtig, totdat ze voorbij Weesp kwamen. De dames begonnen al hun hoedjes op te zetten en de jassen aan te trekken, want ze zouden zo in Amsterdam zijn. Maar toen stortte de trein met alle wagons naar beneden, want opeens was de spoordijk weg."