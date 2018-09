Eredivisiewedstrijden gaan door, ondanks politie-acties

De dreigende politieacties komend weekend lijken niet of nauwelijks invloed te hebben op de voetbalwedstrijden in de eredivisie. Acht wedstrijden gaan volgens de KNVB gewoon door, ook al is er tijdens de wedstrijden geen politie beschikbaar. Alleen over AZ-Feyenoord komende zondag is nog geen duidelijkheid.

In de eerste divisie gaat in ieder geval de wedstrijd SC Cambuur-Telstar door.

De politie voert komend weekend acties voor een betere cao. Er wordt dan alleen nog uitgerukt bij noodhulpverzoeken die spoedeisend zijn.

Minister Grapperhaus van Justitie wil de acties verbieden met een kort geding. Dat dient morgen om 14.00 uur. Volgens hem zijn er onacceptabele risico's voor de openbare orde en veiligheid.

Onderhandelingen

Er wordt nog steeds onderhandeld over een nieuwe cao. Agenten willen een oplossing voor de hoge werkdruk. Ook willen ze meer salaris en een gunstige pensioenleeftijd.