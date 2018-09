Geen strafrechtelijk onderzoek naar kortstondige verdwijning Howick en Lili

Het Openbaar Ministerie stelt geen strafrechtelijk onderzoek in naar de verdwijning van Howick en Lili, afgelopen weekend. De nacht voordat ze zouden worden uitgezet naar Armeniƫ, liepen de kinderen weg en verdwenen ze spoorloos.

Er zijn geen aanwijzingen dat de kinderen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf, zegt een woordvoerder van het OM. "Omdat ze maar kort zijn weggeweest en in goede gezondheid weer zijn teruggekomen, doen we ook geen onderzoek naar eventuele onttrekking aan het gezag."

Geholpen

Dat de kinderen inmiddels een verblijfsvergunning hebben gekregen van staatssecretaris Harbers, speelt volgens het OM geen rol bij de beslissing om geen nader onderzoek te doen naar de vraag of iemand de kinderen heeft geholpen bij hun tijdelijke verdwijning. "We behandelen deze vermissingszaak als iedere andere."

Lili en Howick waren in de loop van zaterdag weer terecht, kort nadat bekend was geworden dat ze in Nederland mochten blijven. Waar ze in de tussenliggende periode zijn geweest, is niet bekend.