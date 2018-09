Weert sluit onveilig zwembad

Het is niet bekendgemaakt in hoeverre de roestvorming een onveilige situatie veroorzaakt in het zwembad in Weert. Maar burgemeester Heijmans neemt geen enkel risico. Hij roept zelf het dodelijke incident in een Tilburgs zwembad in herinnering. Daar kwam in 2011 een vijf maanden oude baby om het leven toen twee geluidsboxen naar beneden vielen, omdat bouten waren doorgeroest.

De gemeente Tilburg werd aansprakelijk gesteld door de rechter. "Dat gaat ons niet gebeuren", zegt Heijmans. Voor verenigingen en scholen die gebruikmaken van het bad, zoekt de gemeente naar een andere zwemlocatie.