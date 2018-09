Ghana neemt met staatsbegrafenis afscheid van Annan

In de Ghanese hoofdstad Accra hebben duizenden mensen afscheid genomen van de vorige maand overleden voormalige VN-chef Kofi Annan.

In het auditorium waar zijn kist stond opgebaard, kwamen zo'n 6000 mensen bijeen, onder wie de huidige VN-secretaris-generaal Guterres, de president van Ghana en tal van andere regeringsleiders.

Buiten het auditorium stonden videoschermen opgesteld, omdat er binnen niet genoeg plaats was voor alle belangstellenden.

Beatrix en Mabel

Ook prinses Beatrix en prinses Mabel woonden de plechtigheden bij. Annan had altijd een goede relatie met het Nederlandse koningshuis. "Wij herinneren ons zijn warmte en zijn wijsheid. Onvermoeibaar zette hij zich in voor recht en vrede en een beter leven voor mensen overal ter wereld. Kofi Annan kon mensen bij elkaar brengen", schreven koning Willem-Alexander en koningin Máxima vorige maand in een reactie op zijn overlijden.

Annan stierf in een ziekenhuis in Zwitserland op 80-jarige leeftijd. Daarna werd zijn lichaam naar Accra gevlogen, begeleid door zijn kinderen en vrouw. Na de ceremonie wordt Annan in privékring begraven.