Rollenspellen moeten nieuw rumoer in gemeenteraad Brunssum voorkomen

De vertrokken Winants werd opgevolgd door Leers en die wil nu orde op zaken stellen. Eerder kwam hij al met het plan om een 'moraliteitstoets' in te voeren voor aankomend wethouders. En nu is er dus een cursus voor alle raadsleden. "De waardigheid moet terug, naar elkaar luisteren moet terug, het fatsoen moet terug", zegt Leers tegen L1. "We willen niet blijven hangen in een oude discussie."

Geen gedoe en gelazer meer

De raadsleden krijgen per fractie coaching, maar soms ook individueel. En dat gaat verder dan alleen praten. "Zelfs met acteurs en rollenspellen", zegt Frank Joosten van de commissie integriteit van de gemeente Brunssum. "Zodat je de materie eens op een andere manier kunt bekijken. We willen ervoor zorgen dat Brunssum in nieuw vaarwater komt, waarin er geen gedoe en gelazer meer is."

Het coachingstraject voor raadsleden in Brunssum is een landelijk proefproject. De gemeente krijgt er 80.000 euro subsidie voor.