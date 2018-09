Songfestival niet in Jeruzalem, maar in Tel Aviv

Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar niet gehouden in Jeruzalem, maar in Tel Aviv. Dat hebben de organiserende European Broadcasting Union (EBU) en de Israëlische regering bekendgemaakt.

De Israëlische minister Regev van Cultuur had de voorkeur voor Jeruzalem. Tegen de Jerusalem Post zegt ze: "Ik heb in het begin al gezegd dat ik vond dat Jeruzalem als hoofdstad van Israël het Songfestival zou moeten organiseren."

Er is een tijd gesteggeld over waar het festival wordt gehouden. Tel Aviv is minder controversieel dan Jeruzalem, de stad waar Israël en de Palestijnen al jaren over twisten. Met een keuze voor Tel Aviv zou er dan ook minder risico zijn op boycotten. Ook staat Tel Aviv bekend als een homo-vriendelijke toeristische stad.

Sabbat

Toch is dat mogelijk niet de belangrijkste reden om voor Tel Aviv te kiezen. Zo heeft een ultra-orthodoxe minister een bezorgde brief geschreven aan zijn collega's. Hij vindt dat in de 'heilige stad' Jeruzalem de strenge joodse wetten over de religieuze rustdag sabbat niet mogen worden geschonden.

De sabbat is van vrijdag vlak voor zonsondergang tot zaterdag vlak na zonsondergang. Een aantal repetities zou dan tijdens de sabbat zijn en de finale zou slechts twee uur na de sabbat beginnen.

Garanties

Met de keuze voor Tel Aviv is de discussie over het Songfestival nog niet voorbij. De EBU wil een aantal garanties van premier Netanyahu en eist dat alle deelnemers welkom zijn, ongeacht hun politieke inzichten. Ook moeten alle journalisten die het liedjesfestival willen verslaan, worden toegelaten en zich vrij kunnen bewegen.

Minister Erdan van Openbare Veiligheid heeft Netanyahu opgeroepen die eisen af te wijzen. Volgens hem heeft de EBU niets te maken met hoe Israël zijn veiligheid waarborgt en "het land hoeft niemand toe te laten die de hele dag bezig is Israël schade te berokkenen".

Volgens de EBU is er niets geks aan de eisen en gelden die voor elk land waar het Eurovisie Songfestival wordt georganiseerd.

Het is de derde keer dat het Songfestival-circus in Israël neerstrijkt. In 1979 en in 1999 werd het festival wel in Jeruzalem georganiseerd.