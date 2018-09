Veel klachten over geweld tegen sekswerkers

Het overgrote deel van de sekswerkers krijgt te maken met geweld. Ook klagen veel mensen in de seksbranche over het stigma waarmee ze dagelijks te maken krijgen. Dat beeld komt naar voren in twee onderzoeken die staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het eerste onderzoek is gedaan door de Stichting Soa Aids Nederland, waarin onder meer de belangenvereniging voor sekswerkers en het Aidsfonds samenwerken. Het tweede onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoeksbureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Sociaal-emotioneel geweld

Sekswerkers klagen niet alleen over fysiek en seksueel geweld, het is ook financieel-economisch (bijvoorbeeld diefstal of afpersing) en "sociaal-emotioneel geweld". Zo'n 93 procent van de sekswerkers heeft last van die laatste vorm. Het gaat dan bijvoorbeeld om opdringerige en ongewenste vragen, pesterijen en vernederingen, schending van de privacy en stalking.

Mensen in de seksbranche zeggen verder dat als het in de politiek over prostitutie gaat uitbuiting en mensenhandel vaak in een adem worden genoemd. Door de manier waarop over het werk van sekswerkers wordt gepraat, lijkt het stigma eerder te worden bevestigd dan dat het vermindert, zeggen de onderzoekers. Sekswerkers hebben ook vaak het gevoel dat instanties hun het werk onmogelijk maken.

Weinig aangiften

Terwijl veel mensen in de seksbranche zeggen dat ze geweld ervaren, doet maar een op de vijf aangifte. Een belangrijke reden daarvoor is dat sekswerkers anoniem willen blijven en dat ze bang zijn voor nadelige gevolgen.

Harbers bekijkt nog of er meer maatregelen nodig zijn om sekswerkers beter tegen geweld te beschermen en hun positie te versterken. Hij praat daar ook over met de belangengroepen uit de branche.