Grote Europese staking bij Ryanair op vrijdag 28 september

Bemanning van Ryanair in Nederland, Belgiƫ, Portugal, Spanje en Italiƫ is van plan over twee weken het werk neer te leggen. De vakbonden verwachten dat er die dag nauwelijks Ryanair-vliegtuigen kunnen vertrekken in Nederland en andere landen.

"Wij willen fatsoenlijke afspraken maken over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden in een cao", zegt bestuurder Asmae Hajjari, bestuurder FNV Luchtvaart. "Ryanair blijft olie op het vuur gooien in plaats van afspraken te maken met vakbonden."

Ze zegt dat Ryanair heeft gedreigd met "het herzien van de operatie in Nederland".

Nog een kans

De bonden geven Ryanair nog de kans om acties te voorkomen. Ze roepen aandeelhouders op om de luchtvaartmaatschappij te dwingen de arbeidsvoorwaarden aan te passen. Donderdag 20 september is de aandeelhoudersvergadering van Ryanair.

In augustus legden piloten een dag het werk neer bij Ryanair. Toen waren er geen annuleringen, omdat de luchtvaartmaatschappij piloten uit andere landen liet invliegen.