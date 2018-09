Rivalen Zuid-Sudan sluiten akkoord en schudden de hand

De president van Zuid-Sudan Salva Kiir heeft opnieuw een vredesakkoord getekend met de rebellenleider Riek Machar. Het akkoord moet een eind maken aan de burgeroorlog die al vijf jaar woedt. Honderdduizenden mensen kwamen om door oorlogsgeweld, ziektes en honger. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht.

Volgens correspondent Koert Lindijer leek het er gisteravond even op dat de twee kemphanen het goed met elkaar kunnen vinden. "Een paar weken geleden, toen de besprekingen onder leiding van Ethiopië begonnen, konden de twee elkaar nog niet in de ogen kijken of de hand schudden. Gisteravond leek er chemie tussen de mannen en spraken ze amicaal met elkaar."

Cynisme

President Salva Kiir en zijn vroegere vicepresident Riek Machar zeiden gisteravond dat dit het finale akkoord is. Toch is er nog voldoende reden voor cynisme, aangezien eerdere akkoorden niet werden nageleefd. Het Verenigd Koninkrijk, de VS en Noorwegen, drie landen die hebben gewerkt aan de onafhankelijkheid van Zuid-Sudan in 2011, hebben hun zorgen. Ze vragen zich af hoe groot de bereidheid is om het akkoord daadwerkelijk na te leven.

Aan de andere kant is er volgens Lindijer ook reden voor optimisme. Alle partijen kunnen geld verdienen aan het akkoord. Een belangrijk onderdeel is olie en handel.

Olie uit Zuid-Sudan loopt via een pijpleiding door buurland Sudan naar de haven. De partijen hebben afgesproken dat Zuid-Sudan voor dat transport door Sudan ongeveer 6 dollar per vat gaat betalen. Op die manier profiteert ook Sudan van de Zuid-Sudanese olie-export die nu weer op gang kan komen.

Ook Uganda heeft belang bij dit akkoord. Dat land wil graag handel drijven met Zuid-Sudan. Lindijer: "Kortom, Uganda en Sudan hebben dit akkoord erdoor gedrukt."

Vredestrein

Volgens Koert Lindijer is er nog een reden om positief te zijn over dit akkoord: "Er rijdt een soort vredestrein door de Hoorn van Afrika en de machinist is Ethiopië."

In april werd in Ethiopië de progressieve Abiy Ahmed verkozen tot president. Hij deed toezeggingen aan Eritrea in het grensconflict en haalde de banden aan met het buurland. Eerder deze week kondigden Eritrea en Ethiopië aan dat ze hun troepen zullen terugtrekken van hun grenzen.

Daarnaast zijn er ook vredesinitiatieven tussen Eritrea en Somalië en tussen Eritrea en Djibouti.