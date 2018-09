Mantgum heeft maan en sterren terug met gedimd stationslicht

Spoorbeheerder ProRail ging ermee aan de slag en sinds gisteravond is Mantgum het eerste Nederlandse treinstation met gedimde lichten.

"Dit licht geeft Mantgum de maan en de sterren terug", zegt Tjebbe Ruskamp van ProRail. "Als er geen mensen zijn dimt het licht naar 30 procent. De lampen verlichten alleen het perron, dus niet de omgeving en de weilanden. Van een afstand is het mooi donker."

Burgerlijke stoutheid

Schrijver Geert Mak, die in de buurt van het station woont, is blij met het gedimde stationslicht. "Die verlichting was een stompzinnige kras in het landschap. Het is behoorlijk duister hier in de buurt, alleen dat stationslicht... Ik vind het fantastisch dat iemand de moed heeft gehad om de instanties te bestormen, met een soort burgerlijke stoutheid. En het is gelukt."

ProRail heeft nu het licht gezien. "Mantgum is de eerste in een lange rij van stations met gedimd licht. Hierna volgen nog vele stations in Friesland en daarna ook in de rest van Nederland", aldus Ruskamp.

De burgerlijk stoutheid van Jukema en andere inwoners bleef overigens onbestraft. "We dachten: we doen het op vrijdagavond, dan hebben we geen last van overijverige ambtenaren die snel aan de bel trekken. Maar zaterdagavond kreeg ik toch een telefoontje van de politie. Toen heb ik uitgelegd dat we de lichten niet stuk hadden gemaakt, alleen losgedraaid. Toen hebben ze ons laten gaan."