Feestende dieven aten van gestolen koningsservies

Dieven in India hebben goed gebruik gemaakt van het gouden serviesgoed dat ze gestolen hadden uit een museum in Hyderabad. Na hun arrestatie bleek dat ze een koninklijke gouden schaal, bezet met diamanten, zelf hadden uitgeprobeerd.

Inbrekers wisten aan het begin van de maand een aantal kostbare voorwerpen te ontvreemden uit een voormalig koningspaleis in de Indiase stad. Ze maakten een lepel met robijnen, een gouden kop en schotel en een 2 kilo zware tiffin, een set schalen die in India traditioneel worden gebruikt voor lunchgerechten, buit.

De kostbaarheden waren ooit eigendom van de laatste koning van het prinsendom Hyderabad, Mir Osman Ali Khan, in de jaren 30 de rijkste man ter wereld. De waarde ervan wordt op ruim 11 miljoen euro geschat.

Omsmelten

De dieven waren het gebouw binnengekomen door een houten ventilator open te breken. Doordat ze de camera's van het museum uitschakelden, waren er geen beelden van hun misdaad en had de politie weinig aanwijzingen.

Dat veranderde toen bleek dat de twee daders wel buiten het museum waren gefilmd, toen ze met hun buit wegreden op een motor. Omdat een van hen op dat moment zijn mobieltje gebruikte, wist de politie via telefoongegevens hun identiteit te achterhalen. Het bleek te gaan om twee bouwvakkers van in de twintig.

De twee bleken hun geluk te hebben gevierd in een vijfsterrenhotel in Mumbai. Daar aten ze dagelijks afhaalmaaltijden uit de koninklijke tiffin.

Oproep tot gebed

Volgens de politie hadden de twee niet door wat de historische waarde van hun buit was en hadden ze moeite een koper te vinden. Ze dachten eraan om de voorwerpen om te smelten voor het goud en de edelstenen. Pas toen er in de media breed werd bericht over de diefstal hadden ze door wat ze in handen hadden.

Een politiewoordvoeder zei dat de daders het aanvankelijk hadden voorzien op een in goud gebonden koran. Dat plan lieten ze varen toen ze de oproep tot gebed van een plaatselijke moskee hoorden. "Daar schrokken ze van, dus lieten ze dat waardevolle stuk liggen."