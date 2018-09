Wekdienst 13/9: Nieuw VVD-Kamerlid en nieuwe kleding voor ambulancepersoneel

Goedemorgen! Vandaag wordt Kofi Annan in Ghana begraven, krijgt ambulancepersoneel nieuwe kleding en wordt er een nieuw Kamerlid geïnstalleerd.

De dag start vandaag in het noorden met mist. In het zuiden is het bewolkt met eerst nog regen. Later wordt het in het zuiden droog en overal breekt de zon door. In de middag valt er in het noorden een bui, elders is het droog bij maxima rond 18 graden.