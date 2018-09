Glennis Grace door naar finale America's Got Talent

Glennis Grace is door naar de finale van America's Got Talent. Het was nog even spannend, want aan het begin van de uitslagenshow stond ze in het rijtje met de drie laagstscorende deelnemers.

"Ik wil de anderen niet tekortdoen, maar Amerika heeft absoluut een goede keuze gemaakt", zei jurylid Simon Cowell na de bekendmaking. "Jij hebt een plaats in de finale echt verdiend, ik ben heel blij voor je!"

Gisternacht blies Grace de jury omver met haar vertolking van This Woman's Work van Kate Bush. Volgens Cowell, die bekendstaat als streng jurylid, was het optreden "het beste van de avond".

Finale

De grote finale is op 18 september. Daar moet de Amsterdamse zangeres het opnemen tegen stand-upcomédienne Vicki Barbolak, zangeres Courtney Hadwin, elektrisch violist Brian King Joseph en vocalist Daniel Emmet.

Als Grace de finale wint, krijgt ze een miljoen dollar, een platencontract en een optreden in Las Vegas.