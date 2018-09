Lid Pussy Riot in kritieke toestand, mogelijk vergiftigd

Pjotr Verzilov, een lid van de Russische protestbeweging Pussy Riot, is in kritieke toestand opgenomen in een ziekenhuis in Moskou. Vrienden van hem vrezen dat hij is vergiftigd.

De partner van Verzilov, Veronika Nikoelsjina, zegt tegen de onafhankelijke Russische nieuwssite Meduza dat Verzilov na een hoorzitting in de rechtbank thuis niet lekker werd. Binnen een paar uur verloor hij zijn zicht, kon hij niet meer praten en kon hij niet meer lopen.

"Toen de hulpdiensten aankwamen vertelde hij hen nog dat hij niets geks had gegeten of ingenomen. Maar daarna werd zijn situatie snel erger", zegt Nikulsjina. "In de ambulance begon hij te raaskallen. (...) Hij zakte daarna weg en herkende mij niet eens meer."

Volgens Nikoelsjina wordt Verzilov behandeld op de toxicologie-afdeling van een ziekenhuis in Moskou. De artsen willen niet zeggen wat hem precies mankeert.

WK-finale

Verzilov is al jaren in Rusland bekend als activist. Internationaal trok hij veel aandacht toen hij met andere leden van Pussy Riot, onder wie Nikoelsjina, het veld op rende tijdens de finale van het WK voetbal in juli, tussen Frankrijk en Kroatiƫ. Zij wilden daarmee protesteren tegen president Poetin.

Verzilov en de andere demonstranten werden voor de protestactie veroordeeld tot vijftien dagen cel.