Palestijns kinderkamp leidt tot commotie in Loon op Zand

Een Palestijns jongerenkamp met als thema 'Jeruzalem onze hoofdstad' leidt tot commotie in Loon op Zand. De gemeente heeft morgen overleg over het kamp en de fractie van de PVV in de provincie Noord-Brabant heeft vragen gesteld.

Het kamp, dat in oktober gepland staat, is bedoeld voor kinderen van 8 tot 13 jaar en wordt georganiseerd door de Palestijnse Gemeenschap Nederland (PGNL). Op Facebook is te lezen dat het gaat om een soort scoutingkamp met verschillende activiteiten.

"Donderdag hebben we intern overleg met juridische zaken en de burgemeester. Het plan is om eerst alle feiten goed op een rijtje te zetten en te kijken wat er speelt", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Vrijdagmorgen gaat een delegatie in ieder geval ook praten met de eigenaar van de Mussenberg, de accommodatie waar het kamp wordt gehouden.

Normaal kamp

Eric van Leeuwen is die eigenaar. "Ze zijn wel vaker bij ons geweest", zegt hij. "Het is een normaal kamp, zonder bepaalde achtergrond of gedachten. Dat de PVV stelt dat er radicalisering mee is gemoeid, vind ik ver gaan."

Naar aanleiding van de commotie heeft Van Leeuwen wel contact gezocht met iemand van de organisatie van het kamp. "Zij vond het heel vreemd, omdat het gewoon een kinderkamp is, heel onschuldig. Wij wonen zelf op het terrein, houden hier toezicht. Als zulke groepen zouden willen radicaliseren dan zullen ze dat wel op een plek doen die meer privé is."

Vragen gesteld

De PVV-fractie in de Provinciale Staten heeft dus vragen gesteld over het Palestijnse kinderkamp. De partij stelt dat een bestuurder van de Palestijnse Gemeenschap Nederland verbonden is aan de Palestijnse terreurorganisatie Hamas. Op Facebook roept hij volgens de partij zijn volgers op zich in te schrijven voor het kamp.

De PVV vindt daarom dat het kinderkamp door de burgemeester moet worden verboden. "Het is onbestaanbaar dat kinderen in onze provincie deelnemen aan een kamp waar de islamitische haatideologie van Hamas wordt verspreid."