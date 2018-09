Frans-Algerijnse zanger Rachid Taha (59) overleden

Zanger Rachid Taha is op 59-jarige leeftijd overleden. De in Algerije geboren zanger stierf afgelopen nacht na een hartaanval in zijn huis in de buurt van Parijs.

Hij verhuisde op 10-jarige leeftijd naar Frankrijk, waar hij sinds het begin van de jaren 80 succes had als voorman van de band Carte de Séjour. Een bekende hit van hen was een versie van Douce France, oorspronkelijk een chanson uit de jaren 40.

Taha maakte punk- en rockmuziek met Noord-Afrikaanse invloeden. Een van de bekendste voorbeelden daarvan is Ya Rayah (1997), een nummer waarin hij westerse muziek combineerde met het uit Algerije afkomstige raï.