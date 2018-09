Piloten KLM stemmen in met nieuwe cao

Er is een nieuwe cao voor de piloten van de KLM. De ledenraad van de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) heeft ingestemd met het principeakkoord dat vorige week werd afgesloten tussen de vakbond en de luchtvaartmaatschappij.

KLM zegt blij te zijn met de nieuwe cao. In augustus dreigde de VNV nog met acties. In mei werd ook al een principeakkoord afgesloten, maar dat werd toen door de leden van de vakbond verworpen.

In de nieuwe cao is een loonsverhoging van 4 procent opgenomen en zijn er afspraken gemaakt over werkdrukverlichting. Ook komt er een nieuwe regeling voor de wensen omtrent tijdrovende intercontinentale vluchten.